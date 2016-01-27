ريتا أورا تحتل بجرأتها عناوين الصحف

معروف عن المغنية ريتا أورا جرأة إطلالاتها الفنية وأيضاً في المناسبات الخاصة، حيث احتلت هذه الجرأة عناوين المواقع الفنية التي نقلت أسبوع الموضة في باريس و انشغلت بإطلالتيّ أورا في غضون يومين فقط.

الإطلالة الأولى كانت بفستان برتقالي اللون غطى القليل جداً من جسدها قامت بارتدائه في عرض Versace، والذي حمل توقيع الدار عينها.

اختارت النجمة البريطانية فستاناً مفرّغاً كشف عن أوشمتها المتنوّعة في كل أنحاء جسدها، شبيهاً ملابس الأدغال وتخلت فيه عن ملابسها الداخلية، إذ اعتمد على الحبال المتدلية من الصدر والخصر وعلى القليل من القماش، نسّقت معه حذاء وحقيبة من اللّون نفسه، ما أعطى المصوّرين حجّة لتصويرها ورصد كل خطوة تقوم بها أثناء حضورها العرض، ربما أكثر من التقاط صور للأزياء التي تعرضها أجمل العارضات العالميات.

وصلت المغنية السمراء إلى العرض مرتدية معطفاً أخفى تفاصيل الفستان البرتقالي، ولكنّها ما لبثت أن كشفت عنه على الملأ.

ولم تكتف ريتا أورا بجرأتها في عرض Versace بل عادت وتجرأت في اليوم التالي في عرض Ralph & Russo حيث ارتدت فستاناً حبس الأنفاس من قماش الدانتيل بلون محايد، لم يخل من الأناقة مع أنه كشف عن ملابسها الداخلية بشكل ملحوظ.

أما دعوة عشاء دار Ralph & Russo فلبّتها أورا بفستان أحمر قان طويل من مجموعة الدار، لم تتوان عن الكشف عن ساقيها عبر فتحته التي وصلت إلى أعلى الساقين.

تجدر الإشارة إلى أنه سيصدر قريباً كتاب Hot Right Now، يروي سيرة حياة النجمة أورا التي تبلغ 24 عاماً، تكشف فيه تفاصيل مثيرة عن حياتها في بريطانيا، من طفولتها ومراهقتها وصولاً إلى النجومية.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"