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بعد انتظار ... The Revenant في المرتبة الأولى

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بعد انتظار ... The Revenant في المرتبة الأولى بعد انتظار ... The Revenant في المرتبة الأولى

الثلاثاء 26-01-2016 20:04

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Creed حيث حصد 9 مليون دولار، ودخل فيلم The Big Short في المرتبة الرابعة حيث حصد 10.1 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The 5th Wave في المرتبة الثالثة بعد أن سجّل 15.9 مليون دولار، وتراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 23.3 مليون دولار، وتقدم فيلم The Revenant الى المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 33.8 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Boy في المرتبة الخامسة حيث جمع 10.7 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Dirty Grandpa في المرتبة الرابعة مع 11.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Ride Along 2 الى المرتبة الثالثة حيث جمع 12.4 مليون دولار، وتقدم فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الثانية مع 14 مليون دولار، وتقدم أيضاً فيلم The Revenant الى المرتبة الأولى بعد أسابيع من الانتظار حيث حصد 16 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Boy في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3873 شخص، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الرابعة مع 4712 مشاهد، وتراجع فيلم The 5th Wave الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5710 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Ride Along 2 من المرتبة الأولى الى المرتبة الثانية مع 8100 مشاهد، ودخل فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 46130 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Boy في المرتبة الخامسة حيث شاهده 15607 شخص، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 19468 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً تراجع فيلم The 5th Wave حيث شاهده 21141 شخص، ودخل فيلم Dirty Grandpa في المرتبة الثانية حيث شاهده 30626 شخص وبقي فيلم Ride Along 2 في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 38815 شخص.

في ، تراجع فيلم The Forest الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 326947 جنيه، ودخل فيلم Ride Along 2 في المرتبة الرابعة مع 413865 جنيه، وتراجع فيلم In the Heart of the Sea الى المرتبة الثالثة حاصداً 414468 جنيه، ودخل فيلم The 5th Wave في المرتبة الثانية مع 460558 جنيه، وبقي فيلم "من ضهر راجل" في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني بعد أن جمع مليون و 328774 جنيه.

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