فارس كرم من "سوق واقف": الساحة الفنية تفتقد إلى صوت فضل شاكر وأتمنى عودته مجدداً

الدوحة-زلفا رمضان

الليلة الرابعة من مهرجان "سوق واقف" كانت لبنانية مع الفنانين رامي عياش وفارس كرم الذي كان قد تحضر لحفله قبل يوم من موعده حيث أجرى بروفات على أغنياته مع الفرقة الموسيقية وشكل جدولاً غنائياً يتناسب مع أذواق الجمهور. فاختار "شفتا بشارع الحمرا" و"ع الطيب"، "التنورة" و"الغربة" وغيرها من الأغنيات المناسبة للجمهور الحاضر. وفي اتجاه آخر، كان الفنان رامي عياش يتحضر لإقامة الحفل مع العلم أن رامي عياش لم يقم ببروفات إنما فرقته وأحد أعضاء فرقته هما من قاما مكانه بإجراء بروفاته. وهذا ما انعكس سلباً على حفله حيث طلب أحد الجمهور أغنية خاصة منه تبين أن الفرقة غير جاهزة لعزفها مما سبّب حرجاً نوعاً ما رامي في الإحراج في الحفل مباشرة.

مؤتمر فارس كرم

اتصف مؤتمر فارس كرم بالصراحة والجرأة والصدق وقد تكلم فارس عن تعاونه الجديد مع الموسيقار ملحم بركات وكيف استطاع أن يؤثر على ملحم ويلحن له أغنية. أعلن فارس عن اسم الأغنية "بلا حب وبلا بطيخ" وعن أغنية ثانية من كلمات وألحان ياسر جلال بعنوان "بلاد الله" وصرح أن هناك عملاً سوف يجمعه بالملحن إيلي الشويري. وقد تكلم فارس بصراحة أن الساحة الفنية قد افتقدت إلى صوت فضل شاكر وأنه يتمنى أن يعود مجدداً معرباً عن حبه له. وأضاف أن ما قام به الوسوف في مسيرته الفنية لم يقم به فنانون آخرون على الساحة الفنية. بعد انتهاء المؤتمر احتفل فارس بعيد ميلاده مع الصحافيين.

اتصل فارس كرم بالفنانة بلقيس مرحّباً بها لما تربطهما من صداقة من خلال "تويتر" علماً أنهما لم يلتقيا في أي حفل سوياً. لكن فارس قبل سفره اتصل بها متمنياً لها التوفيق في حفلها.

أفادت بعض المصادر أن إدارة المهرجان قد اتصلت بالفنانة نجوى كرم لتشارك في حفل سوق واقف لكنها استمهلتهم لحين ما تعمل على ترتيب فرقتها الموسيقية بعدما عملت على الاستغناء عن بعض من عناصر فرقتها وبعد أن أكملت نجوى ترتيب فرقتها اتصلت بإدارة المهرجان لتبدي موافقتها لكن إدارة المهرجان كانت قد رتبت الوضع مع الفنان صابر الرباعي الذي أصبح بديلاً للفنانة نجوى كرم.