الكشف عن آخر جلسة تصوير لميرنا المهندس قبل وفاتها... شاهدوا الصور

نشر المصور الصحافي محمود عاشور آخر جلسة تصوير خضعت لها الممثلة الراحلة ميرنا المهندس التي توفيت قبل أشهر وهي لا تزال شابة في الثلاثينيات من عمرها.

وبدت ميرنا في الصور كالطفلة جميلة ومتفائلة كعادتها، ويعود تاريخ الصور إلى شهر مارس أي قبل وفاتها بخمسة أشهر فقط.

وكانت ميرنا قد توفيت بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصيبت به قبل سنوات طويلة، وحاربته حتى خذلها.

ويعرض حاليا لميرنا مسلسل "أريد رجلاً" وهو آخر عمل كانت قد قامت بتصويره.

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