تكريم عبد الحسين عبد الرضا في افتتاح "القرين" في الكويت

كرّم النجم الكويتي الفنان عبد الحسين عبد الرضا خلال احتفالية إطلاق فعاليات "الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016"، وافتتاح الدورة ال22 لمهرجان القرين الثقافي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

تمّ تكريم عبد الرضا عن مجمل ما قدّمه طوال مسيرته الفنية، وجاء هذا التكريم بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمسرح السالمية الذي اصبح يحمل اسم عبد الحسين عبد الرضا تقديرا للفنان المخضرم.

كما تم تكريم الحائزين على جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية وهم الدكتور عبدالله يوسف الغنيم والشاعر يعقوب يوسف السبيعي والفنان سامي محمد والمخرج أحمد عبدالرحمن الخلف والدكتور عبدالله محمد الهاجري والدكتور مها ناجي غنام والدكتور أحمد سيد يعقوب الرفاعي وأمل عبدالجبار الرندي والدكتور عويد سلطان المشعان والفنان فاضل سليمان العبار والدكتور فيصل عبدالله أبوصليب وعبدالله غلوم الصالح وعبدالعزيز سعد المطيري وسامي إبراهيم سعد ومشاري محمد العبيد والمخرج كامل سليمان العبد الجليل.

وتستمر احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016 حتى آخر العام في حين تستمر فعاليات الدورة ال22 لمهرجان القرين الثقافي حتى السادس من شهر فبراير المقبل بعدد من الندوات والفعاليات وورش عمل وحفلات موسيقية ومعارض تشكيلية.

أمل عرفة تحارب مواقع التواصل الاجتماعي وتستعد للانتقام