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ايقاف ممثل مصري عن التمثيل لإهانته الشرطة

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الثلاثاء 26-01-2016 22:31

أوقف منح تصاريح العمل بالتمثيل للممثل الشاب أحمد مالك، بعد ظهوره برفقة مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" وهما يوزعان بالونات على رجال الشرطة في ميدان التحرير، اتضح بعدها أنها "واقيات ذكرية" قاما بنفخها وكتبا عليها "من شباب إلى الشرطة في عيدها"وهو ما يعد إهانة غير مقبولة لجنود الشرطة.

وقال الفنان سامح الصريطي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنّ الممثل ليس عضوا في نقابة الممثلين، لذا اكتفى النقيب أشرف زكي بمنع منحه تصريحات بالعمل وخضوعه للتحقيقات، مؤكداً أن النقابة ترفض كليا ما تضمنه هذا الفيديو غير اللائق.

كما قام المسؤولون عن برنامج "أبلة فاهيتا" الذي يعرض عبر فضائية سي بي سي بإصدار بيان بسبب وجود مراسلهم في الفيديو المتداول جاء فيه" بمناسبة الفيديو الذي تم تداوله منذ أمس على مواقع التواصل الإجتماعي في صورة تقرير أعده وقدمه السيد شادي أبو زيد، وتضمّن ما لا يمكن قبوله من محتوى مسيء ينافي الآداب والأخلاقيات العامة ولا يتحلى بالمسؤولية والإحترام الواجب، فإن أسرة برنامج "أبلة فاهيتا " والشركة المنتجة له تؤكد للجمهور المصري وللوسط الإعلامي وللسلطات العامة أنها لا يربطها بالسيد شادي أية علاقة خارج ما كان يؤديه من عمل بالبرنامج .. وليس لها رابط أو علاقة بأفعاله ومواقفه الشخصية. وتؤكد الشركة المنتجة وأسرة البرنامج أن السيد المذكور لا يمثلهما .. وأن دوره كان ينحصر في كونه مراسلاً خارجياً يعمل وفق إطار محدد وأن الشركة مسؤولة فقط عما يعرض من محتوى في البرنامج الذي تنتجه وأنها تعتبر الفيديو المذكور للسيد شادي بكل ما تضمنه من إساءات أمراً مرفوضا جملة وتفصيلا".

ومن أِشهر أعمال أحمد مالك فيلم"أهواك"مع تامر حسني وغادة عادل ومن قبلة قدم دور لفت الأنظار من خلال مسلسل"حكاية حياة"مع غادة عبد الرازق.

 

بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بماذا حكمت المحكمة على انتصار؟

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سيدتي

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