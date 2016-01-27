سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: ' لا تستعمانا ' .. وهذا هو المبدأ الذي تسير به

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي رسالة إلى اتحاد الكرة مفادها "لا تستعمانا رجاء".

وجاءت تصريحات عبد الحفيظ من خلال برنامج الكرة والجماهير في قناة النادي الأهلي، وقتما عرض مقدم الحلقة شادي محمد صورتين، الأولى من شجار لاعبي الأهلي والإنتاج الحربي. والثانية من شجار مسؤولي سموحة ولاعبي ومسؤولي الزمالك.

وقال عبد الحفيظ: "لا أحد يقول لي إن هناك اختلافا بين الصورتين. فلماذا تم إيقاف لاعب الأهلي حسام غالي ولم يتم إيقاف أحد من أصحاب الصورة الأخرى".

واستدرك "أنا لست طرفا أبدا في مباراة الزمالك وسموحة ولا تعنيني. وبالمناسبة إيقاف لاعب لن يؤثر أبدا على الأهلي".

وشدد "فقط أتحدث عن واقعة أن لجنة المسابقات عاقبت لاعبنا من الأهلي ولم تعاقب أحدا من الناحية الأخرى".

مبدأ اتحاد الكرة

وأردف عبد الحفيظ "ما أدركناه أن مبدأ اتحاد الكرة هو أننا لن نعطيك حقك أبدا. خذه بيدك لو كنت تريده".

وكرر "مبدأ أنك لن تعطيني حقي إلا حين أنتزعه أنا هو السائد في اتحاد الكرة. فقط أقول له، رجاء لا تستعمانا".

ثم سأل "لماذا مثلا تم إيقاف هاني سعيد لاعب الاتحاد السكندري بعد مباراة المصري البورسعيدي؟".

وأكمل "لكمة حسام غالي للاعب الإنتاج خطأ لكنها لا تفرق شيئا عن لكمة لاعب أخر لم يعاقب".

وأتم "لجنة المسابقات قالت إنها تعتمد على تقارير المراقبين. فهل مراقب مباراتنا شاهد الواقعة ومراقب لقاء أخر مثل الزمالك وسموحة لم يشاهد أو يسمع شيئا مما حدث؟!".