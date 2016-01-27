قبل ساعات من افتتاحه.. الدفع بتشكيلات مسلحة لتأمين معرض الكتاب

عززت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تواجدها بمحيط معرض القاهرة الدولى للكتاب بمدينة نصر، حيث دفعت بتشكيلات أمنية مسلحة لتأمين افتتاح المعرض، وتأمين الزائرين والشخصيات العامة والوفود الأجنبية.

ويفتتح، الكاتب حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، معرض القاهرة الدولى للكتاب ،اليوم الأربعاء ، فى دورته الـ47، تحت عنوان "الثقافة فى المواجهة" المقام فى الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير وتحل عليه البحرين ضيف شرف.

- معرض الكتاب فى حماية الشرطة.. بوابات إلكترونية وكلاب بوليسية وأجهزة كشف عن المتفجرات وكاميرات مراقبة بمحيط المعرض.. ومصدر: التصدى لأية تظاهرات وضباط مرور ينظمون دخول الزائرين