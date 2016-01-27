تحطم 4 سيارات وتهشم زجاج 5 عمارات ولا إصابات بشرية فى انفجار "منوف"

قامت قوات الحماية بمديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء خالد بيبرس، منذ قليل بتمشيط منطقة مكان الانفجار الذى وقع منذ قليل خلف محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفية، بحثا عن عبوات أخرى.

وتسبب الانفجار فى سقوط سور مدرسة الشيخ "زوين الابتدائية" وسقوط شرفة الدور الثانى والثالث فى مكان الانفجار بالإضافة إلى تحطم وتهشم 4 سيارات كما تسبب الانفجار فى تهشم زجاج شبابيك 5 عمارات مجاورة ، ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات بشرية .

- انفجار قنبلة بجوار محكمة "منوف" بالمنوفية والحماية المدنية تصل موقع الحادث