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ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات المغشوشة بمصر الجديدة

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ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات المغشوشة بمصر الجديدة ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات المغشوشة بمصر الجديدة
تمكنت مباحث لشرطة والتجارة بالقاهرة، من ضبط صاحب محل غير مرخص المهربة جمركيا و حرر محضر بالواقعة .

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل بمصر الجديدة ، بحيازة وتجميع قطع غيار السيارات المغشوشة، والمقلدة للماركات الشركات الكبرى والخالية من أي مستندات تفيد مصدر حيازتها أو مشروعيتها تمهيدا لبيعها للمواطنين

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحال المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط 2560 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة داخل المحل ، وتم تحرير المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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