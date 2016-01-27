عبد الحفيظ: الأهلي قاوم أشد الأزمات في العالم.. لكن البعض يمتلك ' ذاكرة السمك '

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه قاوم أزمات شديدة خلال السنوات الأخيرة ولكنه على الرغم من ذلك ظل صامدا يحصد البطولة تلو الأخرى.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا:"لقد عدت للأهلي والجميع يقول أنه يعاني من أزمات لكن الحقيقة أن الجهاز الفني السابق كان حصد السوبر المحلي مرتين وتوج بالدوري وبالكونفدرالية".

وواصل"لكن ما أحب الإشارة إليه هو أن الأهلي قاوم أشد الأزمات منذ عام 2011 وحتى الآن ولكنه ظل صامدا ويحصد البطولات ولكن للأسف البعض يمتلك ذاكرة السمك".

وتابع مدير الكرة بالأهلي"في عام 2011 تعاقدنا مع مانويل جوزيه وجاءت ثورة 25 يناير ثم أحداث بورسعيد".

وأضاف"وواجهنا انقلابا في مالي أثناء خوضنا مباراة مع فريق الملعب هناك، ثم عانينا من توقف النشاط الكروي والعديد من الأزمات المالية".

وتابع"لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ الأهلي حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين أمام الترجي وأورلاندو بايرتس، وتوج بالسوبر الإفريقي مرتين أيضا أمام ليوبار والصفاقسي".

وأردف"حتى قبل مباراة الصفاقسي تلك كان الأهلي يعاني من هزائم متتالية في الدوري ولكنه نجح في إسقاط الفريق التونسي لدرجة دفعت مدربه يؤكد أن الإعلام المصري خدعه حينما أشار أن الفريق الأحمر بات مهلهلا".

وأكمل"هذه هي شخصية الأهلي التي تفرض نفسها في وقت الأزمات".

وأتم"بصرف النظر عن بطولات اليوم الواحد مثل السوبر، لكن الأهلي لم يخسر العام الماضي سوى الدوري المصري فقط هذه هي البطولة الوحيدة الطويلة التي لم يستطع التتويج بها طوال الأعوام الأخيرة".