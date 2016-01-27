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كرة يد – مدرب المغرب: مصر منتخب قوي جدا.. وأنجولا تهدد حلمنا بالتأهل للنهائي

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كرة يد – مدرب المغرب: مصر منتخب قوي جدا.. وأنجولا تهدد حلمنا بالتأهل للنهائي كرة يد – مدرب المغرب: مصر منتخب قوي جدا.. وأنجولا تهدد حلمنا بالتأهل للنهائي

أكد محمد برّاجع المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة اليد أن هزيمة فريقه الكبيرة أمام مصر لم تكن كما توقع، مشيدا في الوقت ذاته بقوة الفراعنة.

ونجح منتخب مصر في الفوز على المغرب يوم الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بنتيجة 31-16.

وتحدث المدير الفني للمغرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:"النتيجة كبيرة والمباراة لم تسر كما توقعنا".

واستدرك"لكن المصري قوي للغاية وينافس على البطولة".

وتابع"نسعى للتعويض في المباريات المقبلة وهدفنا التأهل للنهائي".

وأتم"لكن أنجولا منتخب صعب وقد يحول دون وصولنا لنصف النهائي".

ويلاقي المنتخب المغربي نظيره الأنجولي في مباراة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.

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