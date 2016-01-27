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بالصور - ناشيء الزمالك السابق ينتقل لبلد الوليد الإسباني

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يطير المدافع الشاب سمير طارق لاعب أكاديمية أتليتكو مدريد في إلى إسبانيا خلال أيام للانضمام لفريق بلد الوليد.

وذكرت الصفحة الرسمية لأكاديمية أتليتكو مدريد في مصر أن الناشئ المصري البالغ من العمر 16 عاما سيسافر خلال أيام للالتحاق بزملائه في فريق الشباب بفريق بلد الوليد ونشرت صوره مع قميص الفريق الأندلسي.

وأفادت أن المدافع الذي يتمتع ببنيان قوي سيسافر إلى إسبانيا عن طريق شركة تيلي سيرف للتسويق الرياضي.

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ويلعب بلد الوليد في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا ويحتل المركز الـ11 بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

سمير طارق بدأ مشواره مع الكرة وهو يبلغ من العمر ثماني سنوات بنادي الترسانة وانتقل منه إلى الزمالك وثم إلى طلائع الجيش قبل الالتحاق بأكاديمية أتليتكو مدريد.

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جدير بالذكر أن مصر تملك لاعبا واحدا فقط في إسبانيا وهو عمرو طارق الذي يتواجد في صفوف ريال بيتيس بالدوري الإسباني الممتاز.

مدافع الجونة السابق لم يشارك في أي مباراة مع بيتيس منذ انتقاله للفريق في الصيف الماضي.

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