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لو شغلك كتير ومضطر تسهر.. اعرف نصايح مجلس النوم الأمريكى علشان تصحصح

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لو شغلك كتير ومضطر تسهر.. اعرف نصايح مجلس النوم الأمريكى علشان تصحصح لو شغلك كتير ومضطر تسهر.. اعرف نصايح مجلس النوم الأمريكى علشان تصحصح
يحتاج العمل فى بعض الأحيان ساعات أطول لإنجازه، وهذا يجعلنا نضطر إلى الذهاب لاستكماله بالمنزل، ولكن بالتركيز فى الأوراق الكثيرة طويلا أو أمام جهاز الكمبيوتر يداهمنا النوم استجابة لتوجيهات عقولنا.

ولتتمكن من البقاء مستيقظا تحت أى ظرف عليك اتباع نصائح مجلس النوم الأمريكى - وهو مركز متخصص لطب النوم بأمريكا - والتى نشرها موقع "How cast" للبقاء مستيقظا.

ويقول التقرير المنشور إن النوم الجيد يشعرك بحالة جيدة، لكن أحيانا تضطر للسهر حتى تنهى العمل، وهناك 4 خطوات ينصح بها "مجلس النوم الأمريكى" للتغلب على النوم وهى:

1- الاستسلام للنوم قليلا


>مع هجوم النوم عليك بشراسة يمكنك الاستسلام له لمدة 5 دقائق تلبية لجهازك العصبى، مع ضبط المنبه على الوقت الذى تريد فيه الاستيقاظ مرة أخرى.

2- تغيير الكرسى والاستماع للموسيقى


>مع استمرار رغبتك فى النوم وعدم قدرتك على التركيز يمكنك تغيير الكرسى الذى تجلس عليه والاستماع إلى الموسيقى ذات النشاط والحركة، كى يتشتت تفكيرك ويذهب فى اتجاه مختلف عن التفكير فى النوم.

3- تناول المشروبات الباردة أو الدافئة بدون لبن


>تناول المشروبات أثناء العمل من الخطوات المهمة التى تجعلك مستيقظا دائما، شريطة أن يكون المشروب خاليا من اللبن مثل الشاى والقهوة والنسكافية، ويمكن تناول الشيكولاته والمقرمشات الخفيفة معها.

4- غسل الأسنان والخروج فى الهواء


>لو فشلت المحاولات السابقة عليك بغسل الوجه بالماء البارد وتفريش الأسنان، والخروج من الحجرة 5 دقائق للسير فى الهواء الطلق حول المنزل لاستعادة نشاطك.

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