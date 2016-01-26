الأرصاد: نشرات الطقس «غير مسيسة».. ولا تخضع لتوجيه أحد

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة غدًا هي 9 درجات للعظمى، و4 درجات للصغرى في القاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في رصد حالة الطقس.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية العالمية أثرت على طبيعة الطقس في المنطقة العربية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة لم تتلقى توجيهًا من أشخاص أو جهة لجعل نشرات الأرصاد موجهة لغرض ما، ما يعني أن نشرات الأرصاد الصادرة من الهيئة «غير مسيسة».