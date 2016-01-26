ضبط عريف شرطة لإطلاقه النار بالمنيا

تعرض سائق توك توك للإصابة بطلق ناري، ذُكر أن عريف شرطة قام بإطلاق النار عليه أثناء سير السائق بطريق الرحمانية بمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا. وقال العريف إنه قام بذلك عندما شاهد السائق وأخرين يجبرون سيدة على استقلال التوك توك.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، يفيد إصابة “ربيع.أ” 22 سنة سائق توك توك، ومقيم بعزبة حماد ببندر ديرمواس بطلق ناري بالظهر فتحة دخول فقط، وذلك حال سيرة بالتوك توك قيادته بطريق الرحمانية.

وتقرر تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي و خَلُصت التحريات حول الواقعة بأن مرتكب الواقعة “رأفت.ف” 35 سنة عريف شرطة بمركز ديروط ومقيم ​بـ​ديروط الشريف​، وتم ضبطه وسلاحه الميري المستخدم في الواقعة وهو مسدس حلوان عيار 9 مم يحمل رقم 1087781 وعدد 5 طلقات من ذات العيار،

وأقر العريف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه حال سيره بالطريق شاهد المصاب وأخرين يقومون بمحاولة اصطحاب سيدة داخل التوك توك، فقام باطلاق أعيرة نارية تجاههم مما تسبب في إحداث إصابة السائق، وقرر الشرطي أنه لايعلم بيانات تلك السيدة.

وتم ضبط المشتبه بهم، سائق التوك توك وبرفقته “محمد.ي” و”إبراهيم .ي”.