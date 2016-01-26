أمن أسيوط ينجح في تحرير طفل مخطوف‎

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط اليوم من تحرير طفل مخطوف بعد اشتباكات بالأسلحة مع الخاطفين والقبض عليهم بمدافن قرية الزرابي بمركز القوصية.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من العميد محمد عزت مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من “مصطفى.م” مقيم قرية عرب الجهمة بمركز القوصية بقيام مجهولين بخطف ابنه ” محمد ” 8 سنوات وتلقيه اتصال تليفوني يطالبه بدفع فدية مالية قدرها مليون جنيه مقابل اطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مديرية أمن أسيوط تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية وبرئاسة العميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية ويضم العقيدين محمد عصامي وأحمد نظيم مفتشي المباحث والرائد محمد عبد الكريم رئيس مباحث القوصية وبتوسيع دائرة الإشتباه والتحريات تم الاتفاق مع والد الطفل باستمرار التفاوض مع الخاطفين في مبلغ الفدية حتى تم الاتفاق على مبلغ 150 ألف جنيه.

وفوجئ والد الطفل بقيام الخاطفين بقطع جزء من اصبع الطفل ووضعه أمام مسجد بقرية عزبة انطون التابعة لمركز القوصية واتصالهم به للضغط عليه لدفع الفدية في أسرع وقت وعدم إبلاغ الشرطة.

وخلال 7 أيام تمكن فريق البحث من التوصل إلى أن الخاطفين مختبئين بمدافن قرية الزرابي التابعة لمركز القوصية وبحوزتهم أسلحة نارية والطفل المخطوف وتم معرفة هوية الخاطفين الخمسة وتم الإفادة أنهم من أقارب الطفل المخطوف وهم “ح. أ” 32 سنة حاصل على ليسانس حقوق وشقيقه “م. أ.”30 سنة حاصل على ليسانس آداب مقيمين عرب الجهمة بمركز القوصية “هاربين من احكام فى قضايا قتل” وابن عمهم “ع.أ.خ” 30 سنة فلاح و “م. ض” 42 سنة “ساعدهم فى دخول المدافن والاقامة بها و”م.أ.خ” هارب.

وبالاستعانة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي تمكن فريق البحث من محاصرة مدافن قرية الزرابي والاشتباك مع الخاطفين، وتم تحرير الطفل المخطوف والقبض على المتهمين الأول “ح. أ”32 سنة وبحوزته بندقية الية وعدد من الطلقات و شقيقه “م.أ”30 سنة “المتهم الثاني” وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ” .

> وتم ضبط “مقص واجنة” المستخدمان فى قطع اصبع الطفل، وتم تحريز الجزء المقطوع، وفي وقت لاحق تم القبض على المتهمين الثالث والرابع وجاري ضبط المتهم الخامس “هارب”.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.​