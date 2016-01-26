"الجيزة": بدء أعمال حفر أنفاق جامعة القاهرة بعد حل أزمة صرف ميدان النهضة

أعلن اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أنه تم الانتهاء من أزمة ماسورة الصرف الصحى بميدان النهضة، التى كانت تعيق حفر نفق ميدان النهضة، والبدء فى حفر الأنفاق، وذلك ضمن مشروع أنفاق جامعة القاهرة.

وأضاف نائب المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الخاصة بنقل المرافق استقرت على عمل تحويلة لماسورة الصرف لحين انتهاء أعمال الحفر ثم إعادة مسارها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولى المرافق وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت العام الماضى، البدء فى تنفيذ مشروع أنفاق جامعة القاهرة لحل الأزمة المرورية وذلك من خلال 4 أنفاق.