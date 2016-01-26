أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الجيزة": بدء أعمال حفر أنفاق جامعة القاهرة بعد حل أزمة صرف ميدان النهضة

Google+ Print
"الجيزة": بدء أعمال حفر أنفاق جامعة القاهرة بعد حل أزمة صرف ميدان النهضة "الجيزة": بدء أعمال حفر أنفاق جامعة القاهرة بعد حل أزمة صرف ميدان النهضة
أعلن اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أنه تم الانتهاء من أزمة ماسورة الصرف الصحى بميدان النهضة، التى كانت تعيق حفر نفق ميدان النهضة، والبدء فى حفر الأنفاق، وذلك ضمن مشروع أنفاق جامعة القاهرة.

وأضاف نائب المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الخاصة بنقل المرافق استقرت على عمل تحويلة لماسورة الصرف لحين انتهاء أعمال الحفر ثم إعادة مسارها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولى المرافق وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت العام الماضى، البدء فى تنفيذ مشروع أنفاق جامعة القاهرة لحل الأزمة المرورية وذلك من خلال 4 أنفاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365