بالفيديو..توقيع برتوكول تعاون بين محافظة الفيوم وكبرى الشركات الصينية بـ35مليون دولار

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم توقيع برتوكول التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وكبرى الشركات الصينية لإنشاء عدد من المشروعات فى مجالات الجراجات الذكية، وتدوير القمامة والنفايات.

ووقع بروتوكول التعاون اللواء خالد جبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم، ممثلاً عن المحافظة، مع كل من كوان شياو مى رئيس مجلس إدارة شركة جيانج سو باور مور لتدوير النفايات، وزانج هوى تشين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيفر جرين هولدنج العالمية لإنشاء الجراجات الإلكترونية، بحضور المستشار عادل المسلمانى رئيس المجلس العربى الصينى للتكامل التجارى والتبادل الثقافى و معتز المقدم نائب رئيس شركة إيفرجرين ، وعدد من مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة ورجال الإعلام والصحافة .

وصرح محافظ الفيوم أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك لإنشاء مشروع عملاق لتدوير المخلفات والقمامة والنفايات لتوليد البيوجاز والطاقة الكهربية، والتخلص من ناتج التدوير ودفنه بشكل آمن وغير ضار بالبيئة من خلال التعاون المشترك مع شركة باور مور، وكذلك التعاون مع شركة إيفر جرين لعمل مجموعة من الجراجات الذكية متعددة الطوابق بجميع أنحاء المحافظة إضافة إلى عمل مجمع مواقف الكترونى عام.

وأضاف محافظ الفيزم أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار إتفاقية التعاون المشترك الحالية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الصينى لإقامة عدة مشروعات إستثمارية كبرى بجمهورية مصر العربية.

وأكد مكر أنه بموجب التوقيع على تلك الاتفاقيات سوف تبذل المحافظة أقصى جهدها لتنفيذ تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المحافظة سوف تقدم كل التيسيرات من أجل التنمية الشاملة والتعاون البناء والمثمر مع الجانب الصينى مع توفير أفضل السبل لتحقيق دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، مضيفاً بأن قيمة الاستثمارات المبدئية من 30 إلى 35 مليون دولار بمجال تدوير القمامة ، ومن 5.5 إلى 8 مليون دولار بمجال عمل الجراجات الذكية متعددة الطوابق.

ومن جانبه أبدى الوفد الصينى حرصه على التعاون البناء مع الجانب المصرى ممثلاً فى محافظة الفيوم ، مؤكدين على عزمهم فى إظهار ناتج التعاون فى أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن تلك الاستثمارات موجهة للمجالين التنموى والخدمى.



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