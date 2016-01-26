إنريكي: أثق في تجديد تعاقد نيمار.. وشيء واحد يقلقني حاليا في برشلونة

(إفي): أبدى مدرب برشلونة، لويس إنريكي، اليوم ثقته في تمديد المهاجم البرازيلي نيمار لعقده مع النادي الكتالوني.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتليتك بلباو بإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بملعب كامب نو :"أعتقد أنه سيجدد عقده في نهاية الأمر"، مضيفا عن حالته البدنية "إنه بحالة جيدة ونحن لا نخاطر بأي لاعب. لا توجد أي مشكلة بالنسبة له وهو في حالة ممتازة"، حيث كان اللاعب قد غاب عن لقاء الفريق الأخير بالليجا أمام مالاجا السبت الماضي (1-2) بسبب آلام عضلية في الفخذ.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا على بلباو في ملعب سان ماميس بهدفين لواحد.

وعن مواجهة الفريق القوية المقبلة بالليجا أمام أتليتكو مدريد، الذي يتقاسم معه عدد النقاط في الصدارة، أكد المدرب أنه لا يشغل فكره حاليا سوى بالفوز في اللقاء المقبل لحسم التأهل لنصف النهائي.

وأوضح"أنتظر فريقا قويا مثل الذي واجهناه في لقاء الذهاب، أتوقع مباراة سنواجه فيها صعابا، لم يتم بعد حسم التأهل لنصف النهائي".

وعن الفترة الجيدة التي يمر بها فريقه، الذي يكمل 24 مباراة متتالية دون أن يعرف فيها طعم الهزيمة، قال المدرب:"إنه أمر مقلق بسبب الإنهاك البدني، لكن الفريق لايزال ينافس في جميع البطولات".

وأضاف"يقلقني أننا نلعب الكثير من المباريات، واللاعبون يشاركون في الكثير من الدقائق، لكن رغم هذا أرى الفريق بحالة جيدة للغاية، ولكن بالفعل هذا الإنهاك يقلقني لهذا نحن في الوضعية التي نحتلها الآن. المنافسة على جميع الألقاب يؤدي للإنهاك".

ولم يرغب المدير الفني للبرسا الدخول في مناقشات حول الهتافات المعادية للاعب وسطه، أندريس إنييستا، خلال لقاء الذهاب من قبل جماهير بلباو، قائلا "إذا أخبرتك ماذا كانوا يقولون عني من خلف مقاعد البدلاء.."، مضيفا أنه يدين "كل مظاهر العنف".

واختتم المدرب المؤتمر الصحفي موجها مديحه للاعب سرجيو بوسكيتس، ردا على سؤال حول من اللاعب الذي يحب أن يجسده إذا عاد لاعبا للكرة"إذا عدت كلاعب، أحب أن أكون بوسكيتس. إنه لاعب طويل ووسيم وإضافة لذلك يلعب كرة القدم. كما أنني أحب أي لاعب من البرسا أو من سبورتنج خيخون"، الفريق الذي تأهل فيه كلاعب قبل الانتقال لريال مدريد ثم برشلونة.