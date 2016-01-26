جيلبرتو وفلافيو لـ في الجول: لا نستطيع الانتظار حتى نرى الأهلي

لماذا قرر محمد زيدان فسخ تعاقده مع الاتناج الحربي على الرغم من انضمامه له في بداية الموسم فقط؟ المهاجم الدولي السابق يكشف عن أربعة أسباب دفعته لاتخاذ ذلك القرار.

وكان زيدان قد انضم للانتاج في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الجاري ولكنه قرر فسخ تعاقده مع الفريق العسكري بالتراضي.

وتحدث مهاجم بروسيا دورتموند السابق لقناة "النهار رياضة" قائلا:"أحب أن أؤكد أن علاقتي بالجميع في ناد الانتاج من إدارة وجهاز فني ولاعبين كانت جيدة للغاية".

وأكمل"قررت فسخ التعاقد لثلاثة أسباب أولها هو عدم قدرتي على التأقلم".

وأوضح"شاركت في المباريات بعد فترة كبيرة من الغياب للإصابة ولكنني لم أستطع التأقلم كما كنت أعتقد ولكن الأمور كانت صعبة".

وتابع"ثانيا لدي بعض الأعمال الحرة التي أقوم بها ولم أكن أعرف كيف أهتم بها في ظل تواجدي في تدريبات ومعسكرات دائمة مع الفريق".

وواصل"ثالثا لم أكن أرى أبنائي بشكل منتظم وهذا كان له تأثير كبير علي ولذا قررت فسخ التعاقد".

وأردف"رابعا لم أشعر بالحماس أثناء مشاركتي في المباريات، لا يوجد جمهور يحضر المباريات ويبث الحماس في اللاعبين هذا الأمر جعلني أشعر وكأنني لم أعد للملعب مرة أخرى".

وأتم"بشكل عام فخور بكل ما حققته في مسيرتي والآن جاء الدور على القيام بأمور أخرى في حياتي".