زيدان يتحدث عن الفارق بين الدوري المصري والألماني ' الجمهور وتصرفات غريبة '

تحدث محمد زيدان لاعب الانتاج الحربي السابق وبروسيا دورتموند عن الفارق بين الدوري المصري ونظيره الألماني.

وكشف زيدان في وقت سابق عن أربعة أسباب دفعته لاتخاذ قراره بفسخ تعاقده مع الانتاج الحربي (طالع التفاصيل).

كما أكد في الوقت ذاته أن حسام غالي قائد الأهلي هو أساس فريقه وأشاد أيضا بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك (طالع التفاصيل).

وتحدث زيدان لقناة "النهار رياضة" قائلا:"الشيء المميز حاليا في الدوري المصري هو قوة المنافسة، وكل فترة هناك تحسن أكثر في مستوى كل الفرق".

وعن الشيء السلبي تحدث لاعب دورتموند السابق"أولا عدم وجود الحماس في مباريات الدوري المصري لغياب الجماهير".

وأكمل"في ألمانيا كنت أخوض مباريات أمام 90 ألف متفرج، هنا في مصر لا يحضر في الملعب أكثر من 200 متفرج فقط".

وتابع"كما أنه في الدوري المصري بعد نهاية المباريات رأيت تصرفات غريبة للغاية من اشتباكات بين اللاعبين والمدربين والحكام".

وأردف"هذا بالإضافة لقيام أحد المدربين بالتحدث في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن الحكم بطريقة غير جيدة للغاية وكان يتحدث بأسلوب مشجع وليس مدير فني لفريق".

وأتم"كل ذلك جعلني لا أصدق ما أراه أن كل ذلك يحدث هنا في مصر وذلك أيضا جعلني لا أشعر بالتأقلم مع أجواء الدوري".