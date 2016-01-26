أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان يتحدث عن الفارق بين الدوري المصري والألماني ' الجمهور وتصرفات غريبة '

Google+ Print
زيدان يتحدث عن الفارق بين الدوري المصري والألماني ' الجمهور وتصرفات غريبة ' زيدان يتحدث عن الفارق بين الدوري المصري والألماني ' الجمهور وتصرفات غريبة '

تحدث محمد زيدان لاعب الانتاج الحربي السابق وبروسيا دورتموند عن الفارق بين الدوري المصري ونظيره الألماني.

وكشف زيدان في وقت سابق عن أربعة أسباب دفعته لاتخاذ قراره بفسخ تعاقده مع الانتاج الحربي (طالع التفاصيل).

كما أكد في الوقت ذاته أن حسام غالي قائد الأهلي هو أساس فريقه وأشاد أيضا بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك (طالع التفاصيل).

وتحدث زيدان لقناة "النهار " قائلا:"الشيء المميز حاليا في الدوري المصري هو قوة المنافسة، وكل فترة هناك تحسن أكثر في مستوى كل الفرق".

وعن الشيء السلبي تحدث لاعب دورتموند السابق"أولا عدم وجود الحماس في مباريات الدوري المصري لغياب الجماهير".

وأكمل"في ألمانيا كنت أخوض مباريات أمام 90 ألف متفرج، هنا في لا يحضر في الملعب أكثر من 200 متفرج فقط".

وتابع"كما أنه في الدوري المصري بعد نهاية المباريات رأيت تصرفات غريبة للغاية من اشتباكات بين اللاعبين والمدربين والحكام".

وأردف"هذا بالإضافة لقيام أحد المدربين بالتحدث في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن الحكم بطريقة غير جيدة للغاية وكان يتحدث بأسلوب مشجع وليس مدير فني لفريق".

وأتم"كل ذلك جعلني لا أصدق ما أراه أن كل ذلك يحدث هنا في مصر وذلك أيضا جعلني لا أشعر بالتأقلم مع أجواء الدوري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"