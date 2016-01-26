زيدان: فريق ' حازم ميدو ' قادر على الفوز بالدوري.. بشرط

تنبأ محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق بنجاح تجربة الثنائي أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام في قيادة الجهاز الفني للزمالك هذا الموسم.

وتحدث زيدان عبر قناة (النهار رياضة) قائلا:"رغم إن حازم إمام يخوض أول تجربة، ولكنه يشكل مع ميدو فريق عمل ناجحًا، بسبب قوة العلاقة بينهما".

وأضاف"أعتقد أن هذا الثنائي قادر على قيادة الزمالك للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي، بشرط أن يبدأ الفريق مشواره بنتائج قوية".

واختتم محمد زيدان"الأهلي أيضًا فريق قوي للغاية، إضافة لصحوة الزمالك مع ميدو وحازم إمام، سينتهي زمن القطب الأوحد الذي يفوز بكل البطولات".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 32 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة عن الزمالك.