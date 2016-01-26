الإسماعيلي: نحسم ضم محمد إبراهيم من الزمالك يوم الأربعاء

قال خالد القماش المدير الفني الجديد للإسماعيلي إن ناديه سيحسم أمر ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك يوم الأربعاء.

فقد طلبت أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري استعارة لاعب الزمالك محمد إبراهيم حتى نهاية الموسم.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد أبدى استيائه من مستوى لاعب ماريتيمو البرتغالي السابق عقب تعادل بطل دوري الموسم الماضي مع سموحة في الجولة الـ16 من الدوري (طالع التفاصيل).

وأضاف القماش الذي تم تعيينه كمدير فني للدراويش مساء الثلاثاء أن النادي سينهي أمر ضم محمد إبراهيم سريعا، بحد أقصى يوم الأربعاء.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية نهاية يناير الجاري.

وغاب محمد إبراهيم لاعب الزمالك عن مران الثلاثاء بإذن من الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو".

وشارك إبراهيم في 217 دقيقة مع الزمالك هذا الموسم مقسمة على مباراة الأهلي في السوبر وخمس مباريات في الدوري دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.