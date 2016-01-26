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سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: ' لا تستعمانا ' .. وهذا هو المبدأ الذي تسير به

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سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: ' لا تستعمانا ' .. وهذا هو المبدأ الذي تسير به سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: ' لا تستعمانا ' .. وهذا هو المبدأ الذي تسير به

قال محمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري إن النادي يتفاوض مع شريف أشرف مهاجم المقاولون العرب ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك.

مشالي تحدث لـFilGoal.com بعد التقارير التي أكدت رغبة الاتحاد السكندري في استعارة محمد إبراهيم.

وصرح مشالي "شريف أشرف مهاجم جيد جدا داخل منطقة الجزاء. ولهذا نتحدث مع ناديه للحصول على خدماته في يناير".

وأردف "ومحمد إبراهيم المدير الفني ليونيل بونتس عمل معه من قبل في البرتغال ويعرف قدرات اللاعب".

وعمل إبراهيم مع بونتس في ماريتيمو البرتغالي، وكان قد صرح عنه المدرب البرتغالي في وقت سابق أنه لاعب رائع فقط قراراته لم تكن صائبة خلال الاحتراف في أوروبا.

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