رسميا - الشعراوي يزامل صلاح في روما

أعلن روما ضم الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي جناح موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب الشعراوي بقميص موناكو منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة من ميلان، فقد وقع عقدا لمدة عام مقابل 3 مليون يورو مع إجبارية الشراء بقيمة 13 مليون يورو في حالة لعبه لـ25 مباراة مع الفريق.

ولعب الجناح الإيطالي 24 مباراة مع موناكو سجل خلالها 3 أهداف كلها في الدوري الأوروبي وتصفيات دوري أبطال أوروبا، حتى أكد فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو أن ستيفان الشعراوي لم يعد في خطط مدرب الفريق ليوناردو جارديم.

وأفاد روما أن عقد انضمام الشعراوي يتضمن بند الشراء بشكل نهائي مقابل 13 مليون يورو، علما بأنه دفع 1.4 مليون يورو مقابل الإعارة.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على عقود انضمامه للذئاب عقب نجاحه في المرور من الكشف الطبي.

تحليل في الجول -هل يهدد الشعراوي مكان صلاح؟

الشعراوي الذي يلعب للمنتخب الإيطالي أصوله مصرية، فوالدته إيطالية، لكن والده من محافظة الغربية التي ينتمي إليها محمد صلاح جناح روما.

يذكر أن الإيفواري جيرفينيو جناح روما رحل رسميا من روما إلى الدوري الصيني.

فقد وقع لفريق هيبي الصيني ضم الفيل الإيفواري مقابل 15 مليون يورو.