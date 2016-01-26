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سياسي سعودي: «رعد الشمال» تكشف أن العرب ليسوا بحاجة لأحد

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سياسي سعودي: «رعد الشمال» تكشف أن العرب ليسوا بحاجة لأحد سياسي سعودي: «رعد الشمال» تكشف أن العرب ليسوا بحاجة لأحد

القوات المسلحة المصرية – أرشيفية

قال خالد المجرشي، المحلل السياسي السعودي، إن الإعلان عن مناورة «رعد الشمال» العسكرية بين والسعودية، يعكس مدى الإرادة السياسية والتوافق المشترك بين البلدين، مؤكدًا أن المناورات تبعث رسالة قوية بأن مصر والسعودية، جناحا الأمة، تسعيان لجمع الدول العربيه تحت راية موحدة لرفع الكفاءات العسكرية عن طريق نقل الخبرات.

وأضاف «المجرشي»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي مساء اليوم، أن المملكة لديها تحديات وأخطار ضخمة تتمثل في إرهاب جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني، مردفًا: “كلها محاولات يائسة لاختراق السعودية”.

وأوضح أن المناورات تبعث برسالة مفادها أن العرب قادرين على الإستغناء عن الولايات المتحدة والدول التى تطلق على نفسها باسم دول كبرى واشنطن، مدللاً على ذلك بالتصريحات الاخيرة التي صرح بها الملك سلمان العاهل السعودي، للرئيس الأمريكي باراك أوباما: “نحن العرب لسنا بحاجة لأحد”.

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