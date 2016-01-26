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الحمل يحدث أحيانا مع "اللولب".. اعرفى الأسباب

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الحمل يحدث أحيانا مع "اللولب".. اعرفى الأسباب الحمل يحدث أحيانا مع "اللولب".. اعرفى الأسباب
السيدات اللائى قررن تأجيل الإنجاب، أو التوقف عنه فترة من الزمان عادة ما يستخدمن أدوات ووسائل مختلفة، فبعضهن يعتمدن على أقراص منع الحمل وبعضهن يمارسن الجماع مع أزواجهن فى الفترة الآمنة من الشهر، وفريق ثالث يستخدمن اللولب كأكثر الوسائل نجاحا فى منع الحمل، وفى الأخير تحديدا قد يحدث الحمل وهذه مشكلة نبحث عن أسبابها.

هل يحدث الحمل مع اللولب؟


>تتساءل الكثير من السيدات: لماذا يحدث الحمل على اللولب رغم أنه وسيلة مانعة؟.. وتجيب الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، بأن اللولب وسيلة جيدة لمنع الحمل لفترة، ويتم تركيبه بطريقة معينة بواسطة طبيب متخصص وليس ممرضة أو مساعد طبيب لضمان تركيبة بصورة سليمة.

أسباب حدوث الحمل مع اللولب


>وأوضحت أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن التخصيب قد يحدث رغم تركيب السيدة لـ"اللولب" فى حالات كثيرة، خاصة عند استخدام النوع الهرمونى وليس النحاسى.. فاللولب الهرمونى تقل فيه نسبة الأمان بصورة ملحوظة مقارنة باللولب النحاسى.

وتابعت الدكتورة هدى: السبب قد يكون لعدم وضع اللولب فى مكانه الصحيح من قبل الطبيب، وبالتالى يفقد وظيفته وهدفه، فرحم بعض السيدات يطرد اللولب للداخل وبالتالى يفقد وظيفته وقدرته على منع الحمل.

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