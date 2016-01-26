دراسة: السكر كوكايين العصر وإدمانه يساوى الخمور والمخدرات

السكر والحلويات أحد حالات الإدمان فى عصرنا الحالى، وخطورته لا تقل عن إدمان المخدرات والكحول.. وحذرت نتائج دراسة فرنسية جديدة نشرها "ديلى ميل" من خطر إدمان السكر والحلويات والتى تزيد من خطر السمنة وداء السكر من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب.

وتضمن التقرير المنشور فى الموقع البريطانى: نسمع عن شباب يدمنون الكافيين والحبوب المهدئة والكحول، ومن خلال الدراسات على الفئران وجد العلماء الفرنسيون أن مرحلة علاجها من السكر تشبه أعراض انسحاب المخدرات من جسم الإنسان.

وتقول الدكتورة سالى نورتون، خبيرة التغذية، إن أعراض إدمان السكر تشبه أعراض إدمان المخدرات والكحوليات، فنتائج انسحابه مثل أى مادة تدمنها، وتناول الحلويات المرتفعة السكر عادة سيئة اعتاد ممارستها الكثيرون وتؤثر على صحتهم، بداية من إصابتهم بمرض السكر من النوع الثانى وانتهاء بالسرطان.

وتوضح سالى نورتون أن خطر السكر لا يكمن فى صورته الشهيرة فقط وهى الحبيبات البيضاء، ولكن عندما يدخل فى الوجبات الغذائية الحديثة مثل الجانك فود والحلويات المصنعه وغالبية المشروبات والعصائر، وكلها تدخل كميات زائدة من السكر للجسم.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بـ6 ملاعق صغيرة من السكر يوميا للفرد بما فيها السكر الموجود فى العصائر والأطعمة، واتباع هذا النظام يجعل الإنسان بعيدا عن خطر الإصابة بارتفاع معدلات السمنة والسكر من النوع 2، ومشاكل القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، والوقاية من هذه الأمراض تتطلب الاستغناء عن السكر.