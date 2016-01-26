مراسل "فاهيتا" فى بيان عبر "فيسبوك" : "قفشتوا ليه ؟.. أنا بهزر"

نشر شادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكيس" بياناً عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال فى البيان :"إيه ؟ قفشتوا ليه ؟ أنا بهزر...دة أنا حتى مفقعتش عين متظاهر ولا سحلت بنت فى قلب الشارع وعريتها...ولا هو يعنى كان لازم أغتصب بنت فى كمين علشان الموضوع يهدا ؟ طب ليه منعتبرش اللى صورتهم فى آخر فيديو دول حزب الله وحماس ؟".

وتابع : شاركت فى ثورة يناير زى ما كتير من المصريين شاركوا فيها...وعمرى ما هندم على مشاركتى فيها...الحقيقة أنى بعتبر نفسى محظوظ أنى شاهد على أغلب أحداث الثورة من أولها لأخرها...شوفت كتير زى ما كتير شافوا".

وتابع :"أنا واحد عادى بيهزر وبيسخر وبيخاف كمان...من مشاركتى لأحداث الثورة لحد التقارير الساخرة أنا خايف وبزداد خوف يوم عن التانى ..وعلى قد ما أنا خايف بس بحاول أتمسك بأفكارى ومش بفهم لما حد يقولى كفاية بقى وأهدى شوية".



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