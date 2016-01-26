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جابر عصفور : حبس فاطمة ناعوت يخالف أحكام الدستور

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جابر عصفور : حبس فاطمة ناعوت يخالف أحكام الدستور جابر عصفور : حبس فاطمة ناعوت يخالف أحكام الدستور

جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق

أكد وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، أن الحكم بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت على خلفية اتهامها بازدراء الأديان، يخالف مواد الدستور الحالي الذي ينص على حرية الفكر والإبداع.

وقال عصفور في اتصال هاتفي مع برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” إن أحكام “الحسبة” تخالف الدستور الحالي والذي نص على حرية الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن البرلمان يجب أن يمارس دوره في إلغاء مثل هذه القضايا.

وتابع عصفور : قانون ازدراء الاديان أحد القوانين التي صدرت في أحد المراحل المتخلفة من تاريخ الثقافي، مؤكداً أن المحامين الذين يرفعون تلك الدعاوى ينتمون لقوى الظلام، على حد قوله .

وكانت محكمة جنح الخليفة قد قضت بحبس الكاتبة فاطمة ناعوث ثلاث سنوات على خلفية اتهامها بازدراء الأديان بسبب إحدى تدويناتها على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”.

 

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