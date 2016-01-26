السويد توقف سفينة تركية تحمل «شحنة متفجرات» إلى الشرق الأوسط

أعلنت سلطات الموانئ في السويد، الثلاثاء، عن توقيف سفينة شحن تركية جنوب غرب البلاد لأنها تحمل، حسب تقارير إعلامية، متفجرات إلى الشرق الأوسط.

وبحسب سكاي نيوز عربية، فإنه لا تزال السفينة “ويسكي تريو” التي ترفع علم بنما وتعود لشركة “تريو” التركية للشحن، راسية في ميناء فاربيرغ في مقاطعة هالاند، منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال توماس أستروم، المسؤول البارز في وكالة النقل السويدية، لفرانس برس “نحن نمنع السفينة من مغادرة الميناء لأسباب تتعلق بالسلامة، وكذلك بسبب ظروف عمل طاقمها”.

وتلقت السلطات إشعارا من نقابة البحارة، بعد أن أبلغها أحد طاقم السفينة بأنه لم يتم السماح له بزيارة الطبيب رغم أنه مريض.

وقالت نقابة النقل البحري، على موقعها على الإنترنت، إن “السفينة قديمة وأجور الطاقم متدنية للغاية”، مؤكدة أنها “مليئة بالصواريخ والمتفجرات”.

ولم تكشف سلطة النقل عن طبيعة الشحنة التي تحملها السفينة، والتي كان من المقرر أن تغادر متوجهة إلى هولندا.

إلا أن السلطات تحدثت عن عدد من انتهاكات قوانين السلامة، وخاصة في مجالات السلامة من الحرائق، وسلامة معدات الإنقاذ.

كما تحدثت السلطات عن ظروف المعيشة السيئة على متن السفينة بما في ذلك القمرات القذرة والمتهالكة، والأطعمة المنتهية مدتها، وعدم كفاية صنابير المياه.

وصرحت صحيفة “أفتونبلادت” اليومية أن السفينة كانت تحمل متفجرات متوجهة إلى “الشرق الأوسط”، دون أن تكشف عن مصادرها.