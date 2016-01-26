أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مساعد وزير الداخلية الأسبق : اعتذار «مالك» و«شادي» غير مقبول

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية الأسبق : اعتذار «مالك» و«شادي» غير مقبول مساعد وزير الداخلية الأسبق : اعتذار «مالك» و«شادي» غير مقبول

اللواء محمد نور الدين – أرشيفية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه سيتم تطبيق القانون على الفنان أحمد مالك، ومراسل أبلة فاهيتا، بتهمة الاستهزاء من أجهزة سيادية، قائًلا: ‘‘اعتذار الفنان والمراسل غير مقبول، وما ارتكبوه يَستحق العقاب، وفي نفس الوقت لم أتوقع عفوًا من وزارة الداخلية‘‘.

وأوضح «نور الدين»،  أن من يَسخر من الأجهزة السيادية يجب أن يحاسب، وأن “رئيس الجمهورية بكى أثناء حفل تكريم شهداء الشرطة، في الوقت الذي يأتي فيه شابان ويَسخران من جهاز الشرطة”، وأن “الشرطة قدمت جهودًا مضنية تستوجب الشكر لا الإهانة”.

وأضاف خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ 25 يناير تعد ثورة ومؤامرة في الوقت نفسه، متابعًا أن ذكرى 25 يناير 2016 عادت هيبة جهاز وزارة الداخلية، وكذلك حب الشعب للشرطة.

وتابع اللواء أنه الشعب المصري لم يَتجاوب مع الدعوات المغرضة في ذكرى ثورة 25 يناير، لأن الشعب حاليًا “عرف حاليًا عدوه من حبيبه”، مؤكدًا أن  تبادل الورود بين الشعب والشرطة في ذكرى 25 يناير لعام 2016، رد اعتبار جهاز وزارة الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"