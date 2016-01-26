غضب بين معلمي سوهاج بسبب «الكيل بميكيالين» في الترقية للكادر الأعلى‎

عبر عدد من المعلمين بمديرية التربية والتعليم وإداراتها الـ 11 بمحافظة سوهاج، عن غضبهم بسبب ما وصفوه بالكيل بمكيالين، فيما يخص عملية ترقية المعلمين من كادر وظيفي إلى أخر بفرع الأكاديمية المهنية للتدريب بسوهاج.

وتفاجئ عدد كبير من المعلمين بإدرات سوهاج التعليمية المختلفة بعد تلقيهم خطاب ترشيح للحصول على الدورات التدريب اللازمة إذانًا للترقية إلى الكادر الوظيفي الأعلى وبعد إتمامهم الدورات المكثفة وحصولهم على شهادات بعدها طالبت الأكاديمية المعلمين الذين أتموا تدريبهم باحضار عدة مستندات تمهيدًا لصدور قرار الترقية، وكان من ضمن هذه الأوراق أخر تقريرين من جهة العمل يشهدوا بأن المعلم المذكور تقييمة فوق المتوسط.

ذلك الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن قطاع كبير من المعلمين من الترقي خاصة هؤلاء المعلمين الذين حصلوا على إجازات من العمل بسبب الإعارة أو الإجازات المرضية أو أي نوع أخر من الإجازات لمدد طويلة، حيث صدر لهؤلاء المعلمين تقارير “كفء حكما” الأمر الذي أدى إلى عدم قبول الأكاديمية المهنية للمعلمين أوراق هؤلاء المعلمين وطلبت منهم أن يكتب فى التقارير كلمة “كفء” فقط.

ووافقت الأكاديمية على قبول معلمين أخرين ولهم نفس الظروف وصدر لهم تقارير تقويم “كفء حكما” الأمر الذي جعل المعلمين الغير مقبولين باعتبار أن ذلك الأمر هو كيل بمكيالين مطالبين بضرورة تدخل وزير التربية والتعليم الدكتور هلالي الشربيني لإيجاد حل لهذه المشكلة وتسوية حال هؤلاء المعلمين، وهو ما زاد الأمر غرابة.