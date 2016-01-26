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حبس 3 عاطلين بسوهاج لحيازتهم 30 كيلو بانجو وأسلحة

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حبس 3 عاطلين بسوهاج لحيازتهم 30 كيلو بانجو وأسلحة حبس 3 عاطلين بسوهاج لحيازتهم 30 كيلو بانجو وأسلحة
قرر المستشار مايكل جبرة مدير نيابة مركز ساقلته بسوهاج، حبس المتهمين "عمر.ا.ع" و"محمد.م.م" و"علاء .م.م" عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى البانجو، وذلك بعد ضبطهم متلبسين وبحيازتهم 30 كيلو بانجو داخل سيارة نقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز ساقلتة، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، حيث تم القبض على المتهمين متلبسين أثناء قيادة السيارة النقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة، ووجد داخلها 30 كيلو من البانجو وأسلحة وذخيرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالإتجار فى البانجو وبحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة ، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

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