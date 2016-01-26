أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى قنا

Google+ Print
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى قنا مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى قنا
لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق نجع حمادى - الغربى بهجورة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع "محمد.أ.ع" (17 عامًا)، وإصابة "يوسف.م" (22 عامًا)، مقيمان بقرية الشلايلة التابعة لمركز نجع حمادى بعد أن صدمتهما سيارة وفرّت هاربة، بطريق نجع حمادى - الغربى بهجورة.

تم تحرير محضر رقم 1462، إدارى لسنة 2016 مركز شرطة نجع حمادى، فيما دلت التحريات بعد الفحص أن السيارة مرتكبة الواقعة خضراء اللون، وجارٍ التوصل إلى مرتكبى الواقعة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بهجورة التكاملى، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات التى صرّحت بدفن الجثة بعد انتداب الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط السيارة والمتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365