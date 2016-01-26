مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى قنا

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق نجع حمادى - الغربى بهجورة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع "محمد.أ.ع" (17 عامًا)، وإصابة "يوسف.م" (22 عامًا)، مقيمان بقرية الشلايلة التابعة لمركز نجع حمادى بعد أن صدمتهما سيارة وفرّت هاربة، بطريق نجع حمادى - الغربى بهجورة.

تم تحرير محضر رقم 1462، إدارى لسنة 2016 مركز شرطة نجع حمادى، فيما دلت التحريات بعد الفحص أن السيارة مرتكبة الواقعة خضراء اللون، وجارٍ التوصل إلى مرتكبى الواقعة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بهجورة التكاملى، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات التى صرّحت بدفن الجثة بعد انتداب الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط السيارة والمتهمين.