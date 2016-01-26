هل يقوم تشيلسي بضم فالكاو نهائيا؟

أعلن الأهلي إعارة الظهير الأيسر الصاعد محمد حمدي إلى المقاولون العرب في صفقة تمتد حتى نهاية الموسم.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com إن اللاعب سينتقل إلى المقاولون العرب بعد إتمام إجراءات التعاقد.

حكاية حمدي

حين كان فتحي مبروك رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي تحدث مع FilGoal.com عن اللاعب الصاعد وقتها.

وفتحي مبروك أفصح "حمدي أصلا قلب دفاع".

وتابع "كان اللاعب جيدا جدا فيما يخص المشاركة كقلب دفاع.. يمتلك قوة بدنية وطول ومواصفات تجعله ناجحا".

ثم أضاف "حين احتجنا إلى ظهير أيسر، اختبرته في هذا المركز، وأجاد".

وأردف مبروك "اتصلت بوائل جمعة والجهاز الفني للأهلي، وأخبرتهم بأني أمتلك لاعبا يمكنهم الرهان عليه"، مضيفا "على ضمانتي".

وقتها اقتنع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول وقتها ووائل جمعة مدير الكرة بتصعيد اللاعب.

وأفاد مبروك "هذا الرهان يأتي من كوني أثق في أن اللاعب منضبط للغاية، أخلاقيا وبالتالي فنيا.. الانضباط يجعل اللاعب قادر على التركيز بشكل أفضل".

وأكمل "تستطيع دوما الرهان على ناشئ الأهلي، لأن النادي يمتلك قطاعا قويا جدا وهذا يظهر في محمد حمدي ومن قبله محمد هاني وأخرين".