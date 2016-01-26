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بيريز: رونالدو لن يرحل عن أفضل فريق في العالم

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بيريز: رونالدو لن يرحل عن أفضل فريق في العالم بيريز: رونالدو لن يرحل عن أفضل فريق في العالم

رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لأول مرة على التقارير التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية حول رغبة رونالدو بالرحيل عن اللوس بلانكوس في ظل وجود اهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد –ناديه السابق- بضمه.

وأوضحت تلك التقارير أن علاقة رونالدو ببيريز ليست في أفضل أحوالها خلال الفترة الجارية ما دفع اللاعب البرتغالي للتفكير في إمكانية الرحيل.

وتحدث بيريز لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائلا:"لا أشعر بالمفاجأة باهتمام باريس سان جيرمان بضم رونالدو".

وأكمل"هو أفضل لاعب في العالم وقائد ريال مدريد، إنه أمر طبيعي أن تحلم الأندية الأخرى بضمه".

وأضاف"رونالدو هو وريث ألفريدو دي ستيفانو في ريال مدريد وهو سعيد جدا معنا، لذا هو لن يرحل".

وأتم"هو أفضل لاعب في العالم وعليه أن يستمر في اللعب لأفضل فريق في العالم أيضا".

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