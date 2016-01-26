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وزارة البيئة: ماسورة صرف صحى وراء نفوق الأسماك بالدقهلية

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وزارة البيئة: ماسورة صرف صحى وراء نفوق الأسماك بالدقهلية وزارة البيئة: ماسورة صرف صحى وراء نفوق الأسماك بالدقهلية
قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة شكلت لجنة اليوم الثلاثاء من التفتيش والمعمل ونوعية البيئة بفرع المنصورة، بعد تلقيها بلاغا بوجود أسماك نافقة بالدقهلية، للتفتيش وعمل مسح شامل على مصادر التلوث بالمنطقة، لتحديد أسباب نفوق الأسماك.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسماك وجدت بترعة الخضراوية الواقعة بطريق "طلخا - شربين"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون نفوق الأسماك جاء نتيجة وجود ماسورة صرف صحى متصلة بمصرف صحى مغطى مخصص لقرى طلخا، والتى اكتشفتها لجنة مسح الترعة، حيث تزامن الصرف مع السدة الشتوية وقلة المياه بالترعة.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بأخذ عينات من قبل وبعد الماسورة، للوقوف على نوعية المياه بترعة الخضراوية، مؤكدا أنه لا يوجد عليها أى مأخذ شرب عليها.


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