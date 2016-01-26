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بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم أسر شهداء العريش

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بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم أسر شهداء العريش بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم أسر شهداء العريش
كرم اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بحضور العقيد مروان عثمان مدير إدارة الشهداء بوزارة الداخلية، أسر خمس شهداء استشهدوا بكمين العتلاوى فى العريش مساء الأربعاء الماضي ، وهم النقيب محمد نادر ، والنقيب محمد شحاته ،والمجندون إبراهيم سعد رجب ، وعلى محمد فهمى فليفل، ورجب مصطفى عبده .

وقال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إن مكتبه مفتوح للجميع ولأهالى الشهداء، مضيفا شعارنا خدمة الشعب المصرى العظيم ونحن مصرون على تطبيق هذا الشعار ليل نهار ونحن فداء لكل مصرى وطنى شريف يحب وطنه.
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اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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