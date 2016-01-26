أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مهرجان الشباب بمركز الإبداع فى دمنهور

Google+ Print
بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مهرجان الشباب بمركز الإبداع فى دمنهور بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مهرجان الشباب بمركز الإبداع فى دمنهور
شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مساء اليوم مهرجان الشباب الذى أقيم بمركز الإبداع الفنى بدمنهور، احتفالا بأعياد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، والذى قام بتنفيذه مجموعة من الشباب يمثلون فريق "فرصة" لتنمية الشباب.

كما افتتح محافظ البحيرة معرضًا للفن التشكيلى لفنانى المحافظة اشتمل على لوحات فنية وأعمال تصويرية وفنون الآركت، ثم استمع لحفل غنائى لمجموعة من الشباب ومحاضرة فى التنمية البشرية عن توجيه سلوك الشباب للانتماء للوطن تحت عنوان "كيف تكون مواطنا فعالا لوطنك".

وأكد محافظ البحيرة تدعيمه للأنشطة الشبابية فى جميع المجالات الثقافية والرياضية والفنية وطالب بأن يجوب هذا المهرجان مدن ومراكز المحافظة، لنشر الفكر المتطور وتذكية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365