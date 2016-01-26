بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مهرجان الشباب بمركز الإبداع فى دمنهور

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مساء اليوم مهرجان الشباب الذى أقيم بمركز الإبداع الفنى بدمنهور، احتفالا بأعياد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، والذى قام بتنفيذه مجموعة من الشباب يمثلون فريق "فرصة" لتنمية الشباب.

كما افتتح محافظ البحيرة معرضًا للفن التشكيلى لفنانى المحافظة اشتمل على لوحات فنية وأعمال تصويرية وفنون الآركت، ثم استمع لحفل غنائى لمجموعة من الشباب ومحاضرة فى التنمية البشرية عن توجيه سلوك الشباب للانتماء للوطن تحت عنوان "كيف تكون مواطنا فعالا لوطنك".

وأكد محافظ البحيرة تدعيمه للأنشطة الشبابية فى جميع المجالات الثقافية والرياضية والفنية وطالب بأن يجوب هذا المهرجان مدن ومراكز المحافظة، لنشر الفكر المتطور وتذكية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.



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