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بالصور.. انتهاء فعاليات "الدورة الدولية c" لمدربى كرة القدم فى الدقهلية

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بالصور.. انتهاء فعاليات "الدورة الدولية c" لمدربى كرة القدم فى الدقهلية بالصور.. انتهاء فعاليات "الدورة الدولية c" لمدربى كرة القدم فى الدقهلية
أقيمت فعاليات ختام الدورة الدولية C لمدربى كرة القدم بنادى الحوار بالمنصورة، والتى أقيمت فى الفترة من 20-26 يناير، وحملت اسم الراحل الكابتن حمادة إمام.

استهدفت الدورة ثقل مهارات مدربى كرة القدم، بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وشملت 103 متدربين، وشارك فى تدريبهم عدد من المدربين والمحاضرين.

وسيتم انعقاد الدورة الدولية B لمدربى كرة القدم، فى فبراير المقبل، بالقرية الأولمبية باستاد جامعة المنصورة، وحضر المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الحفل، وقام بتوزيع الشهادات على الحضورة، وأشاد بالدورة وقال: لابد من الاستفادة من طاقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع وذلك انطلاقا من الاهتمام الدائم بالنشاط الرياضى.

وحضر حفل الختام، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وفتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم السابق، ومحمود الشامى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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