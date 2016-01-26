وزير الرياضة يفسر عدم تعيين شيرين شمس لإدارة الأهلي بشكل منفرد

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن اللواء شيرين شمس القائم بأعمال المدير التنفيذي للأهلي أنه لا يصلح لإدارة النادي بشكل منفرد.

وكان عبد العزيز قد أكد في وقت سابق أنه لن يضم وجوه جديدة للجنة المؤقة التي ستدير الأهلي لحين الفصل في الطعن المقدم من مجلس إدارته في 28 فبراير المقبل (طالع التفاصيل).

وتحدث وزير الرياضة للصحفيين يوم الثلاثاء قائلا:"مهام الأهلي الكبيرة تجعل شيرين شمس غير قادر على إدارته بشكل منفرد فعلى سبيل المثال الرواتب الشهرية التي تصرف للعاملين بالنادي تقدر بـ12 مليون جنيه".

وأكمل"أهم شيء هو تعيين مجلس إدارة جديد للنادي يقوم بتسيير كافة الملفات الحالية وليس شخص واحد فقط".

وأتم"أهم ملفات الأهلي الحالية هي تعيين مدرب جديد لفريق الأول حتى لا يتم اتهامي بتعطيل ذلك الأمر قبل القمة أمام الزمالك".