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طلبة لجماهير الزمالك: رفقا باللاعبين.. اصبروا وساندونا وستفرحون في النهاية

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طلبة لجماهير الزمالك: رفقا باللاعبين.. اصبروا وساندونا وستفرحون في النهاية طلبة لجماهير الزمالك: رفقا باللاعبين.. اصبروا وساندونا وستفرحون في النهاية

طالب حمادة طلبة مدافع الزمالك جماهير فريقه بالصبر وعدم السخط على اللاعبين سريعا.

وسجل طلبة هدف تعادل الزمالك على سموحة في الوقت القاتل من عمر المباراة التي انتهت 1-1.

وقال طلبة عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء: "باسم مرسي من أفضل اللاعبين في وهو من ساعدنا على التتويج بالدوري والكأس الموسم الماضي".

وأضاف "أكثر ما يحزنني هو الهجوم على اللاعبين وأقول للجمهور لا تظلموا اللاعبين وساندوهم فقط نحتاج للصبر لكي نحقق بطولة مثل العام الماضي".

وتابع "الجمهور سبق وأن هاجمني لكني من النوع الذي يصبر ويتحمل والحمد لله نلت إشادتهم في النهاية.. نريد منهم فقط الصبر".

ويحتل الزمالك وصافة جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة لصالح الأهلي.

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