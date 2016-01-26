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دويدار: طلبة من أفضل لاعبي مصر.. ويستحق أكثر من ذلك

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دويدار: طلبة من أفضل لاعبي مصر.. ويستحق أكثر من ذلك دويدار: طلبة من أفضل لاعبي مصر.. ويستحق أكثر من ذلك

أشاد أحمد دويدار مدافع الزمالك بزميله حمادة طلبة الظهير الأيسر للفريق ووصفه بأنه من أفضل لاعبي .

وتألق طلبة وسجل هدف التعادل للزمالك أمام سموحة في المباراة الأخيرة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وقال طلبة عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء: "حمادة طلبة تعرض لانتقادات كبيرة لكنه أثبت أنه من أفضل لاعبي مصر".

وأضاف "طلبة يستحق أكثر من هذا.. هو لاعب رائع ومكافح وأثبت كفاءته في الفريق".

وأشار "طلبة من أكثر اللاعبين مشاركة مع الزمالك مع كل المدربين الموسم الماضي وأيضا الحالي".

ولعب طلبة مع الزمالك في مركز الظهير الأيسر على الرغم من كونه قلب دفاع وسجل هدفين وصنع ثلاثة خلال 35 مباراة في الدوري فقط.

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