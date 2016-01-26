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في الجول يكشف اقتراب وادي دجلة من ضم نجم تشيلسي السابق

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في الجول يكشف اقتراب وادي دجلة من ضم نجم تشيلسي السابق في الجول يكشف اقتراب وادي دجلة من ضم نجم تشيلسي السابق

أعلن وادي دجلة صباح الثلاثاء عن اقترابه من ضم مهاجم "عالمي" على حسب وصف النادي القاهري ويكشف FilGoal.com هوية اللاعب.

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وعلم FilGoal.com أن وادي دجلة اقترب من الاتفاق مع فلوران مالودا نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا الأسبق.

وذكر مصدر في وادي دجلة لـFilGoal.com قائلا: "نفاوض ثنائي أحدهما مالودا".

ولم يحدد المصدر موعد وصول النجم الفرنسي إلى القاهرة.

مالودا لعب في أندية فرنسية أخرها ليون ثم انتقل إلى تشيلسي ليحصد معه الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي عام 2009-2010.

وانتقل مالودا من تشيلسي إلى طرابزون سبور التركي ثم ميتز الفرنسي ومنه إلى ديناموز دلهي الهندي.

وكان سموحة قد أعلن اقترابه من ضم النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق لكن الصفقة تعثرت وفقا لما صرح به فرج عامر.

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