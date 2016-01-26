والد أحمد مالك: ابنى شخصية عامة لكنه لم ينضج وما فعله تصرف "مقزز"

قال مالك بيومى، والد الفنان الشاب أحمد مالك، إن التصرف الذى صدر من ابنه فى واقعة "الواقى الذكرى" هو تصرف شخصى بعيداً عن التربية، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين التربية والأيدولوجية الشخصية.

وأكد مالك بيومى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون تى فى"، رفضه لما صدر من ابنه، ، مضيفاً: "أحمد شخصية عامة ولكنه لم ينضج والقانون سيأخذ اعتذاره بعين الاعتبار".

وطالب والد أحمد مالك، بترشيد العقاب الذى سيقع على ابنه لعدم إدراكه ما فعل، مؤكداً على غضبه مما صدر عن أحمد مالك، واصف ما فعله ابنه مع الشرطة بأنه "تصرف مقزز".