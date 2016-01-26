الحالة النفسية المضطربة تؤثر سلبا على انتشار مرض الثعلبة.. اهدى

الثعلبة مرض جلدى يصيب الإنسان، ويظهر فى مناطق الجسم التى يكسوها الشعر، كاللحية عند الرجال وفروة الرأس، ويتسبب هذا المرض فى سقوط أجزاء كاملة من الشعر.

ويقول أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله، إن المرض ينجم عن مهاجمة الجهاز المناعى بالجلد لبصيلة الشعر، والتسبب فى ضمورها، مشيرا إلى أن أسباب هذا الهجوم غير مبرر أو معروف مثل غالبية أمراض الجهاز المناعى.

ويوضح أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم أن الثعلبة من أكثر الأمراض الجلدية تأثرا بالحالة النفسية للإنسان، بل العديد من الحالات قد تعد الحالة النفسية سببا مباشرا للإصابة بهذا المرض.

ولعلاج الثعلبة ينصح الدكتور حامد عبد الله بتناول جرعات من الكورتيزون عن طريق الفم، واستخدام الدهانات الموضعية التى تعتمد فى تركيبها على هذه المادة، وهذه من أهم الوسائل العلاجية المتبعة للقضاء على المرض يليها استخدام العلاجات الموضعية التى تحفز نمو بصيلة الشعر وتقويها.

ويؤكد حامد: الحالة النفسية تلعب دورا مهما فى العلاج، لذا يجب على المريض التحلى بالهدوء طوال فترة العلاج لتحقيق نتائج أفضل، لافتا إلى أنه فى كثير من الأحيان ينصح طبيب الأمراض الجلدية المصاب بالثعلبة باستشارة الطبيب النفسى للمساهمة فى علاجه بصورة أفضل.