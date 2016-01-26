أخبار الأردن اليوم.. وزير الأوقاف الأردنى يعلن تأييده لتصريحات نظيره المصرى

ركزت اخبار الاردن اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن اخبار الاردن اليوم، أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية فى الأردن، الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود، أنه يؤيد ما جاء فى كلمة وزير الأوقاف المصرى، الدكتور محمد مختار جمعة، فى مؤتمر "حقوق الأقليات الدينية فى الدول الإسلامية.. الإطار الشرعى والدعوة إلى المبادرة" المنعقد فى مدينة مراكش المغربية، أن "الذى يجمع المسلمين بغيرهم هو مبدأ المواطنة، وهو مبدأ إسلامى أصيل أسسه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف داوود، فى تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، أن "موقف الإسلام واضح، ونحن نعلن رفضنا للخارجين عن الإسلام، ونطالب دول العالم بأن تعامل رعاياها بنفس المبدأ، فنحن نرى تمييزا فى دول كثيرة ضد المسلمين، ونطالب بموقف واضح فى هذا الشأن، فيجب أن يدين العالم ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تهويد الدولة الفلسطينية، ومضايقة العرب المسلمين والمسيحيين المقيمين، ومنعهم من الوصول إلى دور العبادة".

وتابع وزير الأوقاف الأردنى أن "الإعلان الذى سوف يصدر عن مؤتمر مراكش يظهر موقف الإسلام الواضح من قضية الأقليات، ويؤكد وسطية الإسلام التى ينشرها الأزهر الشريف فى مصر، ودار الإفتاء الأردنية، ورابطة العالم الإسلامى، ومجمع الفقهاء الإسلامى، فهذه هى المنابر التى تعبر عن الإسلام الحنيف، وليس هؤلاء المدعين "داعش" أو ما على شكيلتهم، فهولاء لا صلة لهم بالإسلام، والإسلام منهم برىء".