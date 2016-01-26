النيابة تستدعي مجندي فيديو «بلالين الداخلية»

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي باستدعاء المجندين الذين ظهروا في فيديو بلالين الداخلية، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتهى المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، من سماع أقوال الضابط صاحب بلاغ اتهام الفنان أحمد مالك، ومذيع برنامج “أبلة فاهيتا” بإهانة الشرطة.

وقال الضابط في أقواله أمام النيابة إنه كان متواجدا بميدان التحرير لتأمينه في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة أمس وفوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي ووزعوا بلالين على المجندين مكتوب عليها 25 يناير عيد الشرطة، وعندما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شباب يسخرون من الشرطة، واكتشف أن البلالين التي كان يوزعها هؤلاء الشباب هي “أوقية ذكرية” فتوجه لتقديم بلاغ ضدهم.